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Giriş Tarihi: 5.9.2021 17:34 Son Güncelleme: 5.9.2021 17:46

Başkan Erdoğan Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile görüştü

Başkan Erdoğan Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

TÜRKİYE, MALİ'NİN YANINDA

Başkan Erdoğan, görüşmede, dost ve kardeş Mali halkının her zaman yanında olacaklarını belirterek, Mali'de istikrar, güvenlik ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasını arzu ettiklerini; Mali'de bir an önce anayasal düzenin tesis edilmesi ve demokratik seçimlerin yapılmasının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

EROĞAN TERÖRLE MÜCADELE TECRÜBELERİNİ AKTARABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek, özellikle askeri ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini belirten Başkan Erdoğan, terörle mücadele konusundaki tecrübelerini dost ve kardeş Mali'yle paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Başkan Erdoğan, gerek ikili, gerek çok taraflı mekanizmalar vasıtasıyla, Mali ve bölge ülkeleriyle bu alandaki iş birliğini güçlendirerek sürdürmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

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Başkan Erdoğan Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile görüştü
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