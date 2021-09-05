Bay Kemal gel ve gör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün Rize
'de Salarha Tüneli
ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın buradaki konuşmasından satırbaşları şöyle:
İyidere Lojistik Limanı ve deniz üzerinde inşa ettiğimiz Rize-Artvin
Havalimanı'nın açılmasıyla yük ve insan trafiği fazlalaşacaktır. Bu tünelle trafiği şehir içinden alıp çevreyolu üzerinden arka tarafa veriyoruz. Bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayali.
Deprem, sel ve toprak kayması, bulunduğu iklim ve coğrafi yapısı sebebiyle ülkemizin kaderidir. Karadeniz
bu tür afetlerle karşılaşmıştır. Antalya ve Muğla gibi orman yangınlarının ciddi tahribata, can ve mal kaybına yol açtığı yerlerde yaraları sarıyoruz.
Çağın ihtiyaçları, insanımızın talepleri arasındaki dengeyi en hassas şekilde kurarak, toprağımıza, yeşilimize, suyumuza, denizimize, insanımıza sahip çıkacağız. Rant hırsı ve bencilliğin yaşanmasına buralarda asla müsaade etmeyeceğiz.
Türkiye
'de bir kesim var. Ağızlarını her açıklarında "19 yılda siz ne yaptınız ki?" diye soruyor. Böyle bir soruyu ancak ne kendisi, ne anne babası, ne de evlatları bu ülkede yaşamamış olan birisi sorabilir. Şu Karadeniz'de, Samsun'dan Artvin'e kadar, hatta gümrük kapısına kadar neler yaptığımızı hepimiz biliyoruz değil mi? Dün Hurmalık'taki tünellerin açılışını yaptık, bugün de Salarha Tüneli'nin açılışını yapıyoruz. Var mıydı böyle tünel ve viyadüklerimiz? Ben bu Bay Kemal'e ve CHP'nin tabanına sesleniyorum: Gelin de Rize'yi görün. Dikili bir ağacınız yok. Yaşı 30-35'in altında olan belki eski Türkiye'yi hatırlayamayabilir ama en azından büyüklerinden dinlemiştir. Fitneyi, fesadı, kötü niyeti elbette biliyoruz. Geçen 19 yılda olduğu gibi, 2023'e kadar geçecek süreçte ve sonrasında da eser ve hizmet siyasetiyle hayallerimizi gerceğe dönüştürmeyi sürdüreceğiz.
Sınırımızdaki terör koridorunu artık yıktık. Türkiye'nin 19 yılda nereden nereye geldiğinin şahidi bu milletin kendisidir. Savunma sanayiinde 2002'de 62 proje varken bugün 750'yi geçti. TOKİ eliyle ülkemize toplam 1 milyon 100 bin konut ürettik. Tuna-1 kuyusunda 405, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik. Ayder Yaylası'nda koruma ve yenileme projesi uygulanıyor. Yaylanın altyapısı ve tüm yolları yenileniyor.
Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içerisinde 2023 seçimlerine hazırlanıyor muyuz? Bölünmeye asla fırsat vermeyeceğiz. Salgın ve afetlerle büyük imtihanlar geçirdik. Bu musibetlerin teki başka bir ülkede yaşansa emin olun ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı. Allah'ın izniyle biz kalktık. Bütün bu felaketleri temizleyerek yolumuza devam edeceğiz.
SALARHA TÜNELİ İLE 46 MİLYON TL'LİK TASARRUF
Rize'nin, kuzey ve güneyini, kent merkezi ile Salarha Vadisi'ni kavuşturan Salarha Tüneli çift tüp ve yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda. Toplam uzunluğu 4.30 kilometrelik bölünmüş yoldan oluşan projeyle, 14 kilometrelik yol 4.5 kilometreye, yarım saat süren ulaşım da 5 dakikaya inecek. Yerli ve milli kaynaklarla yapılan tünelle 46 milyon TL'lik tasarruf sağlanacak.
Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesiyle 1950'lerde deniz dolgusuyla elde edilen alanlar baştan sona yenilenecek. 118 dükkânı, 60 konutu yıkarak yerine 308 milyon lira yatırım bedeli ile işyeri ve ticaret merkezleri inşa edilecek.