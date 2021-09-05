Gezicilerle berabersin Meral Hanım, yolun açık olsun

Başkan Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na da katıldı, burada partililere seslendi.
Konuşmasında muhalefete yüklenen Erdoğan, İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'in 30 Ağustos törenlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nu Fatih Sultan Mehmed Han'a benzetmesi ile ilgili olarak tepkisini dile getirdi. Erdoğan, "Zulüm 1453'te başladı diye yazanlarla nasıl aynı yola giriyorsun. Dolmabahçe Sarayı'nda makam olarak kullandığım yerin tam karşı duvarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım işte sen bu Gezicilerle berabersin, yolun açık olsun. 'Ya Bizans'ı alırım, ya Bizans beni alır' bu ahide bizimdir; biz bunu Ayasofya
'nın açılışı ile ispat ettik. Onlar ise 'Ayasofya nasıl kapalı kalır' diye gayret ettiler" dedi.
CHP
'ye ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan şöyle devam etti:
"Karşımızda mankurtlaşmış bir zihniyet var. Daha önceki antidemokratik müdahalelerde olduğu gibi CHP bir Truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor. İktidar yüzü göremeyen, son 20 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP, milletten yediği tokadın acısıyla ateşi kendisini de yakacak tehlikeli bir oyun oynuyor. Herkesle birlik oldular, iş tuttular. 3 günlük siyasi çıkarları için çiğnenmedik hiçbir değer bırakmadılar. Çukur eylemlerinde teröristlere gösterdikleri sempatinin 10'da 1'ini 3 yıldır evlat nöbeti tutan yüreği yanık Diyarbakır annelerine göstermediler. 15 Temmuz'un hemen ardından FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu tam 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini bir kez olsun ziyaret etmedi. Ülkenin bekasını ilgilendiren hiçbir konuda milli bir duruş sergilemediler. Muhalefetin çapsızlığının, beceriksizliğinin, içinde debelendiği siyasi tükenmişliğin bizi rehavete sürüklemesine kesinlikle müsaade edemeyiz. Bunun için AK Partili kadrolar olarak kardeşliğimizi perçinlemeliyiz. Vatandaşımız ilk ve hep önce AK Partili kadroları görmeli."