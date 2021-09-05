İbrahim’in peşinde bir ömür

Giriş Tarihi: 5.9.2021

Cengiz ve Songül Uzun çifti, hayatlarını serebral palsili doğan çocukları İbrahim’e adadı. Baba Uzun, oğlunu komando gibi yetiştirdi. Şu anda 25 yaşında olan İbrahim yürüyor, konuşuyor, lise son sınıfta okuyor