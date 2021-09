İbrahim’in peşinde bir ömür

Jandarma Astsubay Cengiz Uzun 1990'da namaz kıldığı için irticai faaliyetten askerlikten atıldı. İş bulamayınca pazarcılık yaptı. Bu sırada ilk eşini kaybetti ve iki çocuğu ile yalnız kaldı. Daha sonra Songül Uzun ile ikinci evliliğini yaptı. 1996'da çiftin çocukları İbrahim dünyaya geldi. Ancak doğum sırasında beynine oksijen gitmediği için serebral palsili doğdu.Uzun çifti İbrahim (25) için büyük bir mücadeleye girdi ve emeklerinin karşılığını aldı. İbrahim ilk kez 18 yaşında yürüdü, 19 yaşında ilk kelimelerini söyledi. Ve şu an lise son sınıfta. Doğduğunda ağır mental retardasyon yani zekâ geriliği olduğunu söyleyen doktorlar, kaydettiği gelişimi görünce onun adını "Mucize İbrahim" koydu. İbrahim'in hareket edebilmesi için onlarca alet tasarlayıp 2018'de bu çalışmalarını serebral palsili çocuklara destek amacıyla kurdukları dernek olan Separinder'e taşıyan Cengiz Uzun, yaşadıklarını SABAH'a anlattı:Oğlumun tedavisi için Amasya 'dan İstanbul 'a taşındım. İstanbul'a geldiğimizde fizyoterapistler "Madalyamız olsa size veririz, bunu nasıl başardınız" dedi. İbrahim ilk ameliyatını 13 yaşında oldu ve 3.5 yıl boyunca fizik tedaviye devam ettik, hiçbir gelişme olmadı. Ama pes etmedim, oğluma güvendim. Ona bilgisayar aldım. Bilgisayardan satranç oynamayı öğrendi ve herkesi yenmeye başladı.16 yaşında ikinci ameliyatını oldu. Doktorlar iki ayağını da her gün bin kere oynatması gerektiğini söyledi. Askerlik döneminden bildiğim fizik hareketlerini oğlumla yapmaya başladım. Komando yaptım oğlumu. Su borularından bir cihaz tasarladım ve sanayide yaptırmak istedim. Herkes bana deli gözüyle baktı. Ama sonunda bin defa hareket ettirecek o makineyi yaptırdık. 28 Şubat 2012'de İbrahim ilk defa koridorda boydan boya yürüdü. Hemen annesini çağırdım, inanamadık ağlayarak İbrahim'i izledik.Yeni cihazlar tasarladık ve 2016'da İbrahim kendisini toparladı. Tıp kitapları, fizik tedavi kitapları okudum. Serebral palsi bir hastalık değil, beynin içinde bulunan bir kısım hücrelerin doğum öncesi, doğum anı ya da doğum sonrasında ölmesi demek, yani bir eksiklik. Bu ne bulaşıcı bir hastalık, ne ilaçla ne de nörolojiyle bir ilgisi yok.Kurdukları dernekle çocukların sosyalleşmesine destek olmak istediklerini ifade eden Cengiz Uzun son sözlerini şöyle aktardı: "2018'de Cumhurbaşkanlığı'nın desteğiyle derneğimizi kurduk. Çocuklar burada fizyoterapistlerle birlikte zıplama, bisiklet sürme, eğilip kalkma, mekik hareketleri yapıyor. Sağlık kurumu gibi hizmet vermiyoruz, çocuklar sosyalleşiyor, birbiriyle yarışıyor, kazanmayı ve kaybetmeyi öğreniyor. Derneğimize geldikten sonra başını tutan, yürüyen, ameliyat olacakken ameliyata gerek kalmayan çocuklar oldu."Anne Songül Uzun ise şunları söyledi: "Çok zor zamanlar geçirdik. Şu an İbrahim kendisini ifade ediyor, derdini anlatabiliyor. Artık bize çocukluğunda içinde kalan şeyleri bile anlatıyor. Bu insanlar her şeyi bilen, hisseden, duyguları tastamam insanlar. Hayırseverlerden ve resmi kurumlardan destek bekliyoruz. Dünyada 70 milyon, Türkiye'de 700 bin civarında serebral palsili insan var. En az 250 bini 0-15 yaş arası. Çocuğun hareketleri hayatın içine yedirilmeli ve farkına varmadan öğrenmeli."