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Giriş Tarihi: 5.9.2021 21:55 Son Güncelleme: 5.9.2021 21:58

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan okul öncesi videolu mesaj: Maske-mesafe ve temizlik kurallarından ödün vermeyelim

DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan okul öncesi videolu mesaj: Maske-mesafe ve temizlik kurallarından ödün vermeyelim

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okulların açılmasına ilişkin sosyal medya hesaplarından videolu mesaj yayınladı. Vali Yerlikaya mesajında, "Birinci doz aşısını yaptıran kardeşlerim, aşılarınızı lütfen tamamlayalım. Ve bir önemli nokta daha… Maske-mesafe ve temizlik kurallarından kesinlikle ödün vermeyelim" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mesajında, "6 Eylül günü; hasretle beklediğimiz bu ders zili, İnşallah büyük bir coşkuyla yeniden çalacak. Ve 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı hayırlısıyla başlayacak. Eğitim dünyamızın kalbinin attığı İstanbul'umuzda; 2 milyon 696 bin 692 öğrencimiz ve 154 bin 407 öğretmenimiz yeniden ders başı yapacak.

Vali Yerlikaya'dan okul öncesi videolu mesaj | Video

"OKULLARIMIZ ÇOCUKLARIMIZIN SESLERİYLE DOLACAK"

Tam 6 bin 748 okulumuz adeta bir çiçek bahçesi gibi cıvıl cıvıl çocuklarımızın sesleriyle dolacak. Sevgili anneler, babalar! Sadece 2021 yılı içinde, İstanbul'umuza; 36 yeni okul kazandırıldı, 68 okulumuz güçlendirildi. 19 okulumuzun da protokolü hayırseverlerimizle imzalandı. 99 okulumuzun inşaatı ise devam ediyor. Anne-babalarımız, öğretmenlerimiz, servis şoförlerimiz, hizmetlilerimiz, kantincilerimiz, güvenlik görevlilerimiz…

"MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KURALLARINDAN ÖDÜN VERMEYELİM"

Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki; salgına karşı en büyük gücümüz, aşı. Onun için; eğer halâ bugüne dek aşılarını yaptırmayanlar varsa, lütfen artık yaptıralım. Birinci doz aşısını yaptıran kardeşlerim, aşılarınızı lütfen tamamlayalım. Ve bir önemli nokta daha… Maske-mesafe ve temizlik kurallarından kesinlikle ödün vermeyelim" ifadelerine yer verdi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan okul öncesi videolu mesaj: Maske-mesafe ve temizlik kurallarından ödün vermeyelim
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