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Giriş Tarihi: 5.9.2021 09:04 Son Güncelleme: 5.9.2021 09:05

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve hangi gün, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve hangi gün, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

Yeni haftanın gelmesine kısa bir süre kala “Kabine Toplantısı ne zaman?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs salgınında son durum, aşılama çalışmaları, okullar gibi önemli konuların istişare edildiği kritik toplantı için milyonlar gelecek resmi açıklamalara gözünü çevirdi. En son 19 Ağustos tarihinde Başkan Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen yeni hafta için Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı? İşte son gelişmeler.

"Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusunun yanıtı, yeni haftanın gelmesine kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En son 19 Ağustos tarihinde düzenlenen toplantı sonrası aşı olmayan vatandaşlar için toplu olarak bulunulan alanlarda PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 2 Eylül tarihinde Bilim Kurulu toplanmış olup toplantıdan çıkacak tavsiye kararlarının ise Kabine'de görüşüleceği öngörülüyor. Bu kapsamda; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı en son 19 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti. Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak toplantının 2 haftada bir yapılması göz önüne alınırsa 6 Eylül'de gerçekleşmesi ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 19 AĞUSTOS

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."

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Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve hangi gün, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?
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