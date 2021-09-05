Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni kabine toplantısı bugün olacak mı, saat kaçta?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak olan yeni kabine toplantısına ilişkin detaylar kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek "kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bugün olacak mı, saat kaçta?" soruları aracılığıyla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, BUGÜN OLACAK MI, SAAT KAÇTA?

Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak olan yeni kabine toplantısının tarih, saat ve ele alınacak gündemdeki konulara ilişkin detaylar şöyle;