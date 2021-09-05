Muş’ta 672 okul yüz yüze eğitim ve öğretime hazır

Muş ta İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı başlamadan okullarda yapılan son hazırlıkları denetledi.



Müdürü Kıvanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığımızın iş birliğinde hazırlanan ''Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler '' çerçevesinde okullarımızın alınması gereken önlemlere büyük bir hassasiyetle riayet ettiğini ve okullarımızın 6 Eylül'de tam zamanlı yüz yüze eğitime hazır olduklarını belirt

Müdür Enver Kıvanç, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mobil onarım ve mobil temizlik ekiplerince yüz yüze eğitim-öğretim için hazır hale getirilen okullar, öğrencilerini bekliyor. Kitapların dağıtıldığı, maske ve dezenfektanların hazırlandığını aktardı.

2021-2022 eğitim-öğretim yılına 672 okulda, 6 bin 170 öğretmen ve 114 bin 101 öğrenciyle, 6 Eylül 2021 tarihinde eğitimin bütün kademelerinde faaliyete başlayacaklarını kaydeden Milli Eğitim Müdürü Kıvanç, şunları kaydetti:

"Başladıktan sonra da o süreç içerisinde İl Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli olarak sağlık hizmetlerimizi de en güzel şekilde takip edip, gerekirse bütün önlemleri onlarla birlikte alacağız. Bütün okullarımızda gerekli olan maske, dezenfektan ihtiyaçlarının tamamını giderdik. Kurmuş olduğumuz mobil onarım ve mobil temizlik ekiplerimizle 672 okulumuzu yüz yüze eğitim-öğretime hazır hale getirmiş bulunmaktayız. Yine 672 okulumuza 2 bin 300 litre el dezenfektanı dağıtıldı."

Kentte görev yapan öğretmenlerin aşılama oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu anımsatan Kıvanç, "Bu bizleri de son derece mutlu etmektedir. Okullarımız pırıl pırıl, tertemiz ve Pazartesi gününü büyük bir sabırsızlıkla başta ben, öğretmenlerimiz beklemekte. İnşallah Pazartesi o mutluluğu hep birlikte yaşayacağız. Bakanlığımızın bize göndermiş olduğu kitapları bütün okullarımıza dağıttık. Pazartesi günü geldiklerinde her öğrencimiz oturduğu sırada kitapları önünde hazır, kitaplarını alacak ve dersine başlayacaktır" ifadelerini kullandı.



Okullarda eksik hiçbir şeyin olmadığını ifade eden Kıvanç, tek eksikliğin öğrenciler olduğunu ve onları beklediklerini belirterek, "Öğrencilerimiz geldiğinde onlarla eğitim-öğretim faaliyetlerini en mutlu şekilde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'a; Şube Müdürleri İsmail Arslan ve Nedim Öner eşlik etti.