Rize-Artvin Havalimanı’nı yıl sonuna kadar açacağız

Başkan Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı inşaatlarının neredeyse tamamen bittiğini kaydederek şunları söyledi:
Amacımız, yıl sonuna kadar havalimanımızı tamamlayarak devreye almak. Bu havalimanı, şehrin diğer dinamikleri yanında üniversitemizin gelişmesine de önemli katkı sağlayacaktır. Zira havalimanından artık üniversitemiz azami yarım saat tutuyor. Tabii böyle olunca öğrencilerin burayı tercih etmesi çok daha fazla olacaktır.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 15 fakültesi, 3 yüksekokulu, 6 meslek yüksekokulu enstitüsü, 17 uygulama ve araştırma merkezi bünyesinde görev yapan 1231 akademik personeli, 600'ü 51 farklı ülkeden olmak üzere toplam 18 bin 500 öğrencisiyle her geçen yıl artıyor, gelişiyor. Üniversitemiz bugün 2000 yılından sonra kurulan 128 üniversite arasında 12'nci sırada yer almaktadır, bu ciddi bir başarıdır. Uluslararası alanda da 1500 üniversiteyi kapsayan 2021 listesinde ülkemizi temsil eden 43 yüksek öğretim kurumundan biridir. TÜBİTAK ve TÜBA programlarında üst sıralarda yer alan üniversitemizi inşallah daha iyi yerlerde göreceğiz.