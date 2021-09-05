Şehirlerarası seyahate PCR testi şartı geldi

Şehirlerarası yolculuklarda aşı olmayanlara yönelik PCR testi şartı yarından itibaren başlıyor.
Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine izin verilmeyecek.
Havalimanlarında iç hat uçuşlarını kapsayan uygulama sadece Türk vatandaşları için geçerli olacak ve yabancılar muaf tutulacak. KKTC kimliği ile uçacak yolcular ise yabancı statüsünde değerlendirilecek.
Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı
otomasyon sistemleri arasında da entegrasyon sağlandı. Seyahat edecek vatandaşların HES kod ayarlarını değiştirerek onay vermesi durumunda, aşı, bağışıklık ve PCR test sonuçlarının kontrolü Bakanlığın U-ETDS sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlükleri de saha kontrollerine devam edecek olup, otobüsler sıkı bir şekilde denetlenecektir.
Tren yolculuklarında 2 yaş altı bebek yolcular için ise HES kodu aranmayacak. 18 yaş altı yolcular HES kodu ile biletlerini alabilecek ve trenlerde HES kodu ile seyahat edebilecek. 18 yaş üzeri yolcular ise biletlerini HES koduyla satın alacak ve trene binerken, aşılı olanlar ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olan yolcular, durumlarını HES uygulamasından belgeleyecek. Aşılanmamış ve hastalık geçirmemiş yolcular ise 48 saat öncesinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını göstermek zorunda.
Gar ve istasyon girişlerinde HES kodu kontrolü devam edecek. YHT kontrol noktaları ile trenlerde yapılacak kontrol esnasında belgeleri ibraz edemeyenlere seyahat izni verilmeyecek. Tespiti halinde trenden indirilecek ve bilet ücreti iade edilmeyecek. Havalimanlarında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan PCR testi uygulaması da devam edecek.