Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Şehirlerarası seyahate PCR testi şartı geldi
Giriş Tarihi: 5.9.2021

Şehirlerarası seyahate PCR testi şartı geldi

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Şehirlerarası seyahate PCR testi şartı geldi

Şehirlerarası yolculuklarda uçak, otobüs, tren ve diğer toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen aşısız kişilere PCR testi zorunlu hale geldi. Durumunu belgeleyemeyenlerin araca binmesine izin verilmeyecek. Uygulama yarın başlıyor

Şehirlerarası yolculuklarda aşı olmayanlara yönelik PCR testi şartı yarından itibaren başlıyor.
Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine izin verilmeyecek.
Havalimanlarında iç hat uçuşlarını kapsayan uygulama sadece Türk vatandaşları için geçerli olacak ve yabancılar muaf tutulacak. KKTC kimliği ile uçacak yolcular ise yabancı statüsünde değerlendirilecek.
Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı otomasyon sistemleri arasında da entegrasyon sağlandı. Seyahat edecek vatandaşların HES kod ayarlarını değiştirerek onay vermesi durumunda, aşı, bağışıklık ve PCR test sonuçlarının kontrolü Bakanlığın U-ETDS sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlükleri de saha kontrollerine devam edecek olup, otobüsler sıkı bir şekilde denetlenecektir.
Tren yolculuklarında 2 yaş altı bebek yolcular için ise HES kodu aranmayacak. 18 yaş altı yolcular HES kodu ile biletlerini alabilecek ve trenlerde HES kodu ile seyahat edebilecek. 18 yaş üzeri yolcular ise biletlerini HES koduyla satın alacak ve trene binerken, aşılı olanlar ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olan yolcular, durumlarını HES uygulamasından belgeleyecek. Aşılanmamış ve hastalık geçirmemiş yolcular ise 48 saat öncesinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını göstermek zorunda.
Gar ve istasyon girişlerinde HES kodu kontrolü devam edecek. YHT kontrol noktaları ile trenlerde yapılacak kontrol esnasında belgeleri ibraz edemeyenlere seyahat izni verilmeyecek. Tespiti halinde trenden indirilecek ve bilet ücreti iade edilmeyecek. Havalimanlarında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan PCR testi uygulaması da devam edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehirlerarası seyahate PCR testi şartı geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA