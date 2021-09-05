Son dakika... Bakan Koca paylaştı! 21-27 Ağustos arasında haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. Konuyla ilgili olarak açıklama da yapan Koca, "21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

BAKAN KOCA VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI İLLERİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli.