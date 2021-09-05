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Haberler Gündem Haberleri Son dakika... Bakan Koca paylaştı! 21-27 Ağustos arasında haftalık vaka sayıları açıklandı
Giriş Tarihi: 5.9.2021 19:06 Son Güncelleme: 5.9.2021 19:13

Son dakika... Bakan Koca paylaştı! 21-27 Ağustos arasında haftalık vaka sayıları açıklandı

Son dakika... Bakan Koca paylaştı! 21-27 Ağustos arasında haftalık vaka sayıları açıklandı

Son dakika haberi... 21-27 Ağutos'a ilişkin haftalık vaka sayısı haritası yayınlandı. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "100.000 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi. Koca ayrıca, vaka sayısının en çok arttığı 10 ili de aktardı. Buna göre; Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat vaka sayısının en çok arttığı iller oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. Konuyla ilgili olarak açıklama da yapan Koca, "21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

BAKAN KOCA VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI İLLERİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli.

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Son dakika... Bakan Koca paylaştı! 21-27 Ağustos arasında haftalık vaka sayıları açıklandı
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