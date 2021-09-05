Son Dakika 5 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 5 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

1 yıldan fazla süredir ülkemizde etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin detaylar yerli ve yabancı haber ajanslarından gelen "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. Bugünkü Türkiye korona son durum verilerine erişmek isteyenler 5 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu aracılığıyla araştırmalarını sürdürüyor.
5 Eylül korona tablosu verileri, Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden henüz açıklanmadı. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka – vefat rakamları paylaşıldığında tüm son dakika bilgileriyle burada olacak…
VAKA SAYISI: 20 bin 033
VEFAT SAYISI: 278
İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 464
VAKA SAYISI: 22 bin 857
VEFAT SAYISI: 276
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 527
VAKA SAYISI: 23 bin 496
VEFAT SAYISI: 283
İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 004
VAKA SAYISI: 23 bin 946
VEFAT SAYISI: 290
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 164
VAKA SAYISI: 21 bin 893
VEFAT SAYISI: 252
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 106
VAKA SAYISI: 19 bin 557
VEFAT SAYISI: 245
İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 401
VAKA SAYISI: 17 bin 332
VEFAT SAYISI: 255
İYİLEŞEN SAYISI: 11 bin 396
VAKA SAYISI: 17 bin 912
VEFAT SAYISI: 245
İYİLEŞEN SAYISI: 12 bin 175