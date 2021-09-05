Son dakika: 5 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 tablosunda son durum... Bakan Koca’dan ’Okul’ uyarısı

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 96 milyon 761 bin 208'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 382 bin 825 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il, sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.