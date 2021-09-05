Son dakika haberleri: Kabine, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Kritik toplantıda, salgınla mücadele, yeni eğitim dönemi, ekonomideki gelişmeler ve dış politikadaki sıcak başlıklar ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgındaki son veriler ve yerli aşı çalışmalarına ilişkin bir sunum yapacak.

Son dakika haberi: Kabine yarın toplanıyor! Salgınla mücadele ve yeni eğitim dönemi gündemde | Video

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de değerlendirilecek.