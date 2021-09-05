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Haberler Gündem Haberleri Türkiye'de aşılamada yeni gruba geçildi! 12 yaş ve üstü çocuklar için aşı randevuları sisteme tanımlandı
Giriş Tarihi: 5.9.2021 19:52 Son Güncelleme: 5.9.2021 20:15

Türkiye'de aşılamada yeni gruba geçildi! 12 yaş ve üstü çocuklar için aşı randevuları sisteme tanımlandı

Türkiye’de aşılamada yeni gruba geçildi! 12 yaş ve üstü çocuklar için aşı randevuları sisteme tanımlandı

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz." ifadelerine yer vermişti. 12 yaş ve üzeri çocuklarda veli onayı ile Kovid-19 aşısı yapılmasına onay verilirken, bugün itibariyle 12 yaş ve üzeri için aşı randevuları sisteme tanımlandı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs salgınına karşı en büyük kozumuz aşı olurken, aşılamada yeni bir aşamaya geçildi. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, 12 yaş ve üzeri çocuklara veli onayı ile koronavirüs aşısı yapılmasına onay verildiği ifade edilmişti.

12 YAŞ VE ÜZERİ ÇOCUKLARIN AŞI RANDEVULARI SİSTEME TANIMLANDI

Bu açıklamadan birkaç gün sonra 12 yaş ve üzeri Kovid-19 aşı randevuları sisteme tanımlandı. Aşı randevuları e-nabız üzerinden alınabilecek.

"TERCİHE BIRAKILMASI GEREKTİĞİ KAATİNDEYİZ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz" demişti.

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Türkiye'de aşılamada yeni gruba geçildi! 12 yaş ve üstü çocuklar için aşı randevuları sisteme tanımlandı
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