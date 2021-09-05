Türkiye’de aşılamada yeni gruba geçildi! 12 yaş ve üstü çocuklar için aşı randevuları sisteme tanımlandı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs salgınına karşı en büyük kozumuz aşı olurken, aşılamada yeni bir aşamaya geçildi. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, 12 yaş ve üzeri çocuklara veli onayı ile koronavirüs aşısı yapılmasına onay verildiği ifade edilmişti.
12 YAŞ VE ÜZERİ ÇOCUKLARIN AŞI RANDEVULARI SİSTEME TANIMLANDI
Bu açıklamadan birkaç gün sonra 12 yaş ve üzeri Kovid-19 aşı randevuları sisteme tanımlandı. Aşı randevuları e-nabız üzerinden alınabilecek.
"TERCİHE BIRAKILMASI GEREKTİĞİ KAATİNDEYİZ"
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz" demişti.