Varank, “En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır”

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Kocaeli Körfez Yarış Pistinde gerçekleşti.Önceki gün liselerin sıralama yarışı ile başlayan ve Pazar günü öğlen saatlerinde liselerin final yarışları ile devam edem etkinliklere, Üniversite final yarışı öncesi Sanayi ve Tkenoloji Bakanı Mustafa Varank Katıldı. Varank önce finalde yarışan lise öğrencilerinin araçlarını inceleyerek kendileri ile bir süre sohbet ettikten sonra, yarışmak için strat çizgisinde bekleyen üniversite öğrencilerine ve ekiblerine başarılar diledi. Ardından TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal ile start bayrağını salladı.

HIZ YARIŞMASI DEĞİL



115 takım arasında yarışmaya katılmaya hak kazanan 65 takımdan, son yapılan incelemeler sonrası 28'i start çizgisinde yerini aldı.Üniversite final yarışmaları devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün TÜBİTAK elektrikli araçlar yarışmasının son gunundeyiz. Bunu son yıllarda TEKNOFEST çatısı altında düzenliyoruz.Bu bir hız yarışması değil. Bu yarışma, bir verimlilik yarışmasıdır. Bu yarışmada en az enerji ile en uzun seyahat hedefleniyor."

İLGİDEN MEMNUNUZ



Elektrikli araç yarışmalarına artık liselerin de katıldığını hatırlatan Varank, "Artık bu yarışmamıza liselerde katılıyor. Biz gösterilen ilgiden oldukça memnunuz.TEKNOFEST çatısı altında 35 farklı katagoride yarışma düzenleniyor. Amacımız, gençlerin gelecegin teknolojisine ayak uydurmaları ve takım ruhunu sağlamalarıdır. Bu yıl TEKNOFEST 'te 50 bine yakın takım 35 farklı kategoride yarışıyor. Elektrikli araç yarışmasına 200 takım başvurdu. Şu anda üniversiteler arası yarışmanın final yarışması yapılıyor"

EN ÖNEMLİ YATIRIM İNSANA YAPILAN



Yapılan bu tarz yarışma ve çalışmalar ile Türkiye'nin geleceğini planladıklarını ifade eden Varank, ".Bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu. Şu anda liseliler hocaları ile birlikte çalışıyor.Kendi illerinde bulunan sanayicilerden ve firmalardan destekler alıyor. Henüz 15 -16 yasinda araç tasarlayıp yarışıyorlar. Bu çocuklarımızın ehliyetleri yok. Onun içinde özel lisans alıyorlar.Her zaman dediğimiz gibi, en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır.Biz şu anda yaptığımız bu yatırımın meyvelerini alıyoruz. Burada başarılı olan takımlar, uluslararası yarismalarda derecele alıyorlar. Burada yarışan çocuklarımız ve gençlerimiz ülkemizi iyi yerlere getireceklerdir" dedi.