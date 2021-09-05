Aksaray
'da, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından İmam Hatipliler Kurultayı düzenlendi. Aksaray Üniversitesi'nde organize edilen kurultaya; AK Parti
Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş
ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, siyasiler, belediye başkanları, bürokratlar, eğitimciler, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı. Adalet ve merhamet temalı kurultayda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İmam hatipler meselesi Türkiye'de başarılı olmuş en büyük toplumsal projelerden biridir. Türkiye'nin siyasi şartları ne olursa olsun imam hatip davasını fedakârlıkla yüklenmiş olan sayıca az inanç olarak kuvvetli bir neslin bu davaya sahip çıkmasıdır. Onların cesareti olmasaydı imam hatip liseleri bugünlere gelmezdi" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, "Darbecilerin evlatlarımıza yaptığını hâlâ milletimiz unutmamıştır. Bin yıl sürecek dediler ama millet 3 Kasım 2002'de duruma el koydu ve bu vesayetçi anlayışa dersini verdi. O günden beri milletin iradesi için çok önemli adımlar atıldı ve atılmaya devam edecek. Kimsenin kılık kıyafetinden dolayı ötekileştirilmediği mevzuatı hayata geçirdik. Yeni anayasayı milletimizle yapacağız ve özgürlükleri taçlandıracağız inşallah" diye konuştu.