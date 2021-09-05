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Giriş Tarihi: 5.9.2021

Yeni anayasayı milletimizle yapacağız

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Yeni anayasayı milletimizle yapacağız
Aksaray'da, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından İmam Hatipliler Kurultayı düzenlendi. Aksaray Üniversitesi'nde organize edilen kurultaya; AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, siyasiler, belediye başkanları, bürokratlar, eğitimciler, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı. Adalet ve merhamet temalı kurultayda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İmam hatipler meselesi Türkiye'de başarılı olmuş en büyük toplumsal projelerden biridir. Türkiye'nin siyasi şartları ne olursa olsun imam hatip davasını fedakârlıkla yüklenmiş olan sayıca az inanç olarak kuvvetli bir neslin bu davaya sahip çıkmasıdır. Onların cesareti olmasaydı imam hatip liseleri bugünlere gelmezdi" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, "Darbecilerin evlatlarımıza yaptığını hâlâ milletimiz unutmamıştır. Bin yıl sürecek dediler ama millet 3 Kasım 2002'de duruma el koydu ve bu vesayetçi anlayışa dersini verdi. O günden beri milletin iradesi için çok önemli adımlar atıldı ve atılmaya devam edecek. Kimsenin kılık kıyafetinden dolayı ötekileştirilmediği mevzuatı hayata geçirdik. Yeni anayasayı milletimizle yapacağız ve özgürlükleri taçlandıracağız inşallah" diye konuştu.

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Yeni anayasayı milletimizle yapacağız
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