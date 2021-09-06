AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı’ndan CHP İBB Sözcüsü’ne cevap: Korkmayın! İstanbul’a kimin hizmet ettiği belli olsun…

'AK PARTİ HİZMETLERİNE SAHİP ÇIKIYOR'

Ulaştırma Bakanlığı ve İBB'nin yapımı devam eden metro projelerinin tablosunu paylaşan Coşar, ''AK Parti döneminde yapılan hizmetleri işletmeyi bile beceremediniz! Toplu ulaşımı çökerttiniz! İstanbullu otobüs itmekten helak oldu. Sonuç olarak Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı hizmetlere sizin tarafınızdan çökülmesini engellemek için, AK Parti hizmetlerine sahip çıkıyor. Aksi halde, daha önce defalarca yaptığınız gibi AK Parti hizmetlerini kendiniz yapmış gibi bir video çekip yayarsınız! Tabela değişimleri israf demeye başlamışsınız, asıl israf sürekli yolda kalan İETT otobüslerinin bakımı için nereye verildiği belli olmayan 2 milyar TL, değişen tabelaların masrafıyla bu 2 milyar TL karşılaştırılamaz, denizde damla kalır.'' ifadelerine yer verdi.