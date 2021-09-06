AK Parti’den İBB’ye toplu ulaşım tepkisi

Yeni eğitim öğretim yılının başladığı ilk gün İstanbul'da toplu ulaşımda ve trafikte sorunlar yaşandı. Sosyal medyadan İETT duraklarında yoğunluk olduğunu gösteren görüntüler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) tepkilerle birlikte paylaşıldı.
"CHP'Lİ İBB'Yİ, TOPLU TAŞIMA KONUSUNDA SOMUT ADIMLAR ATMAYA ÇAĞIRIYORUZ"
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da toplu ulaşımda yaşanan aksaklıkları ve arızalanan İETT otobüslerini gösteren bir video hazırlayarak İBB'ye tepkisini gösterdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı resmi Twitter hesabından "Yeni eğitim öğretim yılının daha ilk günü toplu ulaşım konusunda sınıfta kalan bir belediyecilik anlayışıyla karşı karşıyayız. CHP'li İBB'yi, toplu taşıma konusundaki deneyimsizliği ve öngörüsüzlüğü konusunda uyarıyor ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.