AK Parti’den İBB’ye toplu ulaşım tepkisi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı resmi Twitter hesabından "Yeni eğitim öğretim yılının daha ilk günü toplu ulaşım konusunda sınıfta kalan bir belediyecilik anlayışıyla karşı karşıyayız. CHP'li İBB'yi, toplu taşıma konusundaki deneyimsizliği ve öngörüsüzlüğü konusunda uyarıyor ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.