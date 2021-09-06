Alev Alatlı’nın ’CHP sol parti değil’ sözleri fondaş medyayı çılgına çevirdi! Usta yazara sosyal medyada linç girişimi

Sabah Gazetesi yazarlarında Tuğba Kalçık'ın usta yazar Alev Alatlı ile yaptığı röportaj bir anda Türkiye gündemine oturdu. Röportaj günün en çok konuşulan konularından biri olurken, Alatlı için sol medya tarafından linç girişimi başlatıldı.

ALATLI'NIN SÖZLERİ MUHALEFETİ RAHATSIZ ETTİ

Olay kısa sürede sosyal medyada gündemine de gelirken, usta yazar için birçok mesnetsiz söz söylendi. Bunun en büyük nedeni ise Alatlı'nın, röportajda ana muhalefet partisi için söylediği sözler oldu.

"CHP, ELİTİST MUHAFAZAKAR PARTİDİR"

Alatlı, Kalçık'a verdiği röportajda, CHP'nin sol parti olmadığını vurgulayarak, "Tespitleri doğru yapmamız lazım. İlle de tanımlamam gerekirse, elitist muhafazakar partidir. CHP solculuğunun 'durum politikası' olduğunu düşünürüm. 'Durum komedisi' gibi yani, hadiselerin dayattığı solculuk." dedi.

"BİZDE ACINDAN ÖLEN KİMSE OLAMAZ"

Ana muhalefetin sürekli manipülasyon malzemesi olarak kullandığı 'Türkiye'de açlık var' argümanına adeta cevap niteliğinde bir yanıt veren Alatlı, "Türkiye'nin karnı doydu. Tokuz, çok şükür. Oysa ben eve çamaşıra gelen bir teyze hatırlarım; çocukları açlıktan ağladığında sussunlar diye dövdüğünü anlatırdı. Abartmış olduğunu düşünmek istiyorum ama gördüklerim doğruluyor. Çok şükür, bugün artık açlıktan ziyade açgözlülük var. Açlık görecelidir, mutlak açlık, alınması gereken günlük besinden mahrum olmaktır. Ben gerçek açlığın ne demek olduğunu bizzat yaşadım, gördüm. O yüzden, siyasi bir söylem olarak açlık Türkiye'nin bugünkü koşullarında inandırıcı gelmiyor. Bir de, bizler komşumuz açken tok uyuyamayan insanlarız. Bizde acından ölen kimse olmaz" ifadelerini kullandı.

CHP YANLISI MEDYA ALGI OPERASYONU BAŞLATTI

Alatlı'nın röportajda söyledikleri ise ana muhalefet yanlısı medyayı oldukça rahatsız etti. Alatlı'nın sözlerinden sonra art arda girilen haberler ile usta yazar hedef haline getirilirken, konu bir anda sosyal medya gündemine düştü. Fondaş medyanın desteği ile Alatlı hakkında adeta bir linç kampanyası başlatıldı.

ALATLI'YA SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Fakat muhalefet yanlısı medyanın bu algı operasyonu da çok uzun sürmedi. Alatlı hakkında açılan başlıkta onlarca destek mesajı verildi ve Türkiye'de açlığın olmadığı bir kez daha vurgulandı.