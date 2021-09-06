Aşı sürecini tamamlamayan yolcular uçamadı

Biletleri kontrol edilerek İstanbul Havalimanı terminaline giriş yapan yolcular, bilet ve bagaj işlemleri için kontuarlara geldiklerinde görevliler tarafından HES uygulaması üzerinden aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi kontrolü yapıldı. HES uygulaması üzerinden gerekli izinleri vermeyi unutan yolculara ise görevliler yardımcı olurken, aşı sürecini tamamlamamış ve negatif PCR testi bulunmayan yolcuların uçuşlarına izin verilmedi.Uçamayan yolcular ile görevliler arasında zaman zaman kısa tartışmalar yaşanırken, yolcular bilet değişiklik işlemleri için bilet satış bankolarına, PCR testi yaptırmak isteyen yolcular ise İstanbul Havalimanı'ndaki test merkezine yönlendirildiler. Uçağa kabul edilmeyen yolcuların çoğunluğunun ise birinci doz aşısını olmuş ancak ikinci doz aşı sürecini henüz tamamlamamış yolculardan oluştuğu gözlendi.

YABANCI YOLCULAR DA DAHİL EDİLDİ

Daha önce uygulamadan muaf olan yabancı yolcular da uygulamaya dahil edildi. Bilet işlemleri için kontuara gelen yabancı yolcuların aşı olup olmadıkları ve Türkiye'ye girerken yaptırdıkları PCR testlerinin kontrolleri görevliler tarafından yapıldı

TATİL YERİNE KARANTİNAYA GİDERİZ

Tatil için Marmaris'e gidecek olan ancak uçamayan Güven Karadağ "Marmaris'e gidecektim. İkinci aşımı olmadığım için PCR testi talebinde bulundular. Uçuşumuzu bir ileriki uçuşa aldılar. PCR testimizi yaptıracağız. Keşke biletleme yapılırken böyle bir şey olduğunu söyleselerdi. Hem bizim ihmalimiz hem bize bilgi verilmemesinden, tamamen iletişimsizlikten kaynaklı. PCR testi pozitif çıkmadığı sürece bir sıkını çıkacağını sanmıyorum. Pozitif çıkarsa yapacak bir şey yok tatil yerine karantinaya eve döneceğiz" dedi.

İKİNCİ DOZU BEKLİYORDUM

Bodrum'a gidecek olan Seher Öztürk Seher Öztürk "Ben ilk doz aşımı oldum. İkinci doz için henüz zamanı gelmedi. PCR gerekiyormuş. Bize bilet satarken haber vermediler. Şimdi bilet değişikliği yapacağız. PCR testini bekliyoruz" diye konuştu. İsmini vermek istemeyen ve Antalya'ya gidemeyen bir yolcu ise "Birinci doz aşıyı oldum. İkinci doz aşıyı 6 gün önce olduğum halde 14 günü tamamlamadığım için PCR testi istiyorlar. Şu anda 08.40'daki biletimiz daha geç saate alıp, PCR testi yaptıracağız. Bu da uzun bir süreç. Bizde yeni öğreniyoruz "dedi.

ÖNCE TEST SONRA BALAYI



Eşi ile birlikte balayı için Nevşehir'e giden Güven Halisdemir " Dün evlendik. Eşimle Nevşehir'e balayı için gidecektim. Eşimi gönderdim. Birinci dozu olmuş ikinci dozu olmamıştım. Eşim ikisini de olduğu için uçtu Ben de sonra gideceğim. PCR testi istediler. Bu olmadan uçamıyoruz" dedi.

THY'DEN ÜCRETSİZ BİLET DEĞİŞİKLİĞİ

Türk Hava Yolları (THY) bilet almasına rağmen PCR testi yaptıramayan ve 20 Ağustos tarihi öncesi bilet alan yolcuların biletlerine ücretsiz değişiklik hakkı tanındığını açıkladı. THY'den yapılan açıklamada 20 Ağustos 2021 tarihi öncesinde biletleme yapmış olan yolcuların ücretsiz değişiklik hakkından faydalanabileceği, bilet değişikliği işlemlerini Türk Hava Yolları satış ofisleri, biletin satın alındığı acenteler ve çağrı merkezi tarafından yapılabileceği belirtildi.