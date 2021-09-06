Daha Adil Bir Dünya İçin

BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN PİYASAYA ÇIKAN "DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN"

ADLI KİTABINDA KÜRESEL ADALET İÇİN YAPILMASI GEREKENLERİ DEĞERLENDİRDİ:

Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldığı kitabında BM ile ilgili önerilerini ise şöyle sıraladı: