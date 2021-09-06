Emine Erdoğan, ders başı yapan öğrencilere başarılar diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.

Emine Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Sevgili çocuklar; uzun bir aradan sonra bugün okul koridorları sizlerin neşeli seslerinizle tekrar çınlıyor. Ders başı yapan tüm yavrularımıza başarılar diliyorum. İnanıyorum, sizler maske, mesafe ve hijyen şartlarına uyarak büyüklere de örnek olacaksınız." ifadelerine yer verdi.