FETÖ’nün aranan kadın şüphelisi gaybubet evinde yakalandı

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKINCA KARANTİNAYA ALINDI

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan kadın, 17 günlük tedavi ve karantina süreci sonrası emniyete getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.