Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri FETÖ’nün aranan kadın şüphelisi gaybubet evinde yakalandı
Giriş Tarihi: 6.9.2021 18:44 Son Güncelleme: 6.9.2021 18:44

FETÖ’nün aranan kadın şüphelisi gaybubet evinde yakalandı

AA
FETÖ’nün aranan kadın şüphelisi gaybubet evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında arandığı ve ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gaybubet evinde gözaltına alınan E.D., 17 günlük karantina süreci sonrası emniyette sorgulanıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan ve 4 farklı telefon üzerinden ByLock kullandığı tespit edilen E.D.'nin Pendik'te bir gaybubet evinde saklandığını belirledi.

FETÖ'DEN CEZA ALAN KOMİSERİN EŞİ YAKALANDI

Söz konusu adrese 20 Ağustos'ta operasyon düzenleyen polis ekipleri, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünde dönemin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliğinde görevli olan ve müebbet hapis cezası alan komiser Mustafa Demirhan'ın eşi olan E.D.'yi yakaladı.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKINCA KARANTİNAYA ALINDI

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan kadın, 17 günlük tedavi ve karantina süreci sonrası emniyete getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün aranan kadın şüphelisi gaybubet evinde yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA