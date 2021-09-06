FETÖ’nün aranan kadın şüphelisi gaybubet evinde yakalandı

FETÖ'DEN CEZA ALAN KOMİSERİN EŞİ YAKALANDI
Söz konusu adrese 20 Ağustos'ta operasyon düzenleyen polis ekipleri, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünde dönemin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliğinde görevli olan ve müebbet hapis cezası alan komiser Mustafa Demirhan'ın eşi olan E.D.'yi yakaladı.
KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKINCA KARANTİNAYA ALINDI
Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan kadın, 17 günlük tedavi ve karantina süreci sonrası emniyete getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.