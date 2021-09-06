Gara’da PKK’ya bir darbe daha

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesinde ortaklaşa başlattığı hava destekli operasyonlar devam ediyor. PKK'lı teröristlerin 13 kamu görevlisini şehit ettiği Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde, 'Ara, bul, yok et' parolasıyla başlatılan operasyon kapsamından MİT, bir grup teröristin yerini belirledi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava harekâtı gerçekleştirildi. Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan 2 F16 savaş uçağı teröristlerin bulunduğu bölgeyi nokta atışlarıyla vurdu. Operasyonda, 2 PKK'lı terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hala getirildi. Gara'da yapılan son operasyonla ile birlikte iki günde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı da, 9'a yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ara, Bul, Yok Et" parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz!" ifadelerine yer verildi.