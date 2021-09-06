İBB Sözcüsü’ne AK Parti’den tepki!

İETT otobüslerinin arızalandığını ve arızalanan otobüslerin vatandaşlar tarafından itilerek çalıştırılmaya çalışıldığını gösteren videolar sosyal medyada paylaşılmıştı. Otobüslerin vatandaşlar tarafından itildiğini gösteren bu görüntüler tepkiyle karşılanmıştı. Her geçen gün de otobüs ve metrobüslerle ilgili sorunlar ortaya çıkmaya ve gündem olmaya devam ediyor. aHaber de İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yaşanan arızalar sonrasında İETT garajında tamir edilmeyi bekleyen otobüsleri görüntüleyerek bir haber yaptı.

MURAT ONGUN'A TEPKİ GELDİ



İBB Sözcüsü Murat Ongun, aHaber'in İETT otobüslerinin garajda sıra beklediğini belirttiği haberini alıntılayarak "Yalan merkezi aHaber yine baltayı taşa vurdu. Drone ile çektiğiniz otobüsler eski İBB yönetimi tarafından 65 milyon avroya alınan, İstanbul'da kullanılamayacağı anlaşıldığı için hurdaya çıkartılıp çürütülen metrobüsler. İsrafı tekrardan belgelediğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrasında birçok kişi Murat Ongun'a tepki gösterdi.

"PHILEASLAR BAHSETTİĞİNİZ GİBİ GARAJLARDA YATMIYOR, GÖREVİ DEVRETTİĞİMİZDE AKTİF OLARAK ÇALIŞIYORDU!"

İBB Meclis Üyesi ve Bağcılar Gençlik Kolları İlçe Başkanı Abdullah Özdemir Murat Ongun'a tepki gösterenlerden oldu. Özdemir, Ongun'un yalan bilgiler paylaştığını açıklayarak tepkisini şu şekilde dile getirdi: "Sayın Ongun. Orada gösterilen arızalı otobüsler sarı renkte, algısını yaptığınız Phileas metrobüsler ise gri renkteydi. Phileaslar bahsettiğiniz gibi garajlarda yatmıyor, görevi devrettiğimizde aktif olarak çalışıyordu! Yalanı nasıl bu kadar kolay söyleyebiliyorsunuz?"

"MURAT BEY ALENEN YALAN SÖYLEYİP İFTİRA ATMAYA UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Sosyal medyada tepki gösterenlerden biri de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Dijital Medya Görevlisi Ömer Faruk Övenç oldu. Övenç, Murat Ongun'un yazdıklarını sosyal medyadan alıntılayarak,"Murat bey alenen yalan söyleyip iftira atmaya utanmıyor musunuz? 2008 yılında eski yönetim tarafından alınan metrobüsler görsellerdeki gibi gri renkte olup, çift körüklü ve çok uzun metrobüslerdir. aHaber'in çektiği görüntülerde ise tamamen sarı, körüksüz, kısa otobüsler var" dedi.