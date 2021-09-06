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Giriş Tarihi: 6.9.2021 23:07 Son Güncelleme: 6.9.2021 23:18

İETT aracının yolda kaldığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi

İETT aracının yolda kaldığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi

İstanbul'da yine İETT rezaleti yaşandı. Pendik'te yolda kalan bir İETT otobüsü, çekici tarafından kaldırıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

İstanbul'da, İETT otobüsleri ile ilgili yaşanan skandallara her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak bugün Pendik sahilde yolda kalan İETT otobüsü, çekici tarafından kaldırıldı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İETT aracının yolda kaldığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi | Video

CEVİZLİBAĞ'DA OTOBÜS ARIZA YAPMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Cevizlibağ'dan yolcu alıp bırakan bir otobüs arıza yaptı. Şoför ise yolcuları araçtan indirmek zorunda kaldı. İşe yetişme telaşı yaşayan vatandaşlar, mağdur olduklarını ve sürekli otobüslerde bir sıkıntı yaşandığını anlattı.

İBB'ye isyan bayrağı açan yolcular, otobüslere bakım yapılmadığını da vurguladı. Vatandaşların, otobüsten tahliye edildiği anlar ise objektiflere böyle yansıdı:

Sürekli arıza yapan bakımsız İETT otobüsleri vatandaşları hayatından bezdirmeye devam ediyor

İstanbul’da İETT rezaleti! Vatandaş yolda kaldı! İETT otobüsü yolda asılı kaldı: Vatandaşlardan yardım istediler

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İETT aracının yolda kaldığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi
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