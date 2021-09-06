O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İETT aracının yolda kaldığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi | Video
CEVİZLİBAĞ'DA OTOBÜS ARIZA YAPMIŞTI
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Cevizlibağ'dan yolcu alıp bırakan bir otobüs arıza yaptı. Şoför ise yolcuları araçtan indirmek zorunda kaldı. İşe yetişme telaşı yaşayan vatandaşlar, mağdur olduklarını ve sürekli otobüslerde bir sıkıntı yaşandığını anlattı.
İBB'ye isyan bayrağı açan yolcular, otobüslere bakım yapılmadığını da vurguladı. Vatandaşların, otobüsten tahliye edildiği anlar ise objektiflere böyle yansıdı:
Sürekli arıza yapan bakımsız İETT otobüsleri vatandaşları hayatından bezdirmeye devam ediyor