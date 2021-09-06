Kovid-19 pandemisi sebebiyle yaklaşık 1.5 yıl ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlanması ile birlikte İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde vatandaş, otobüs ve metrobüs bulamadı.





Yaz tatilinin bitmesi ile birlikte okulların da açılmasının da etkisiyle D-100 karayolunda saat 06.30'dan itibaren büyük yoğunluk görüldü. Haramidere'den Avcılar ve Küçükçekmece yönüne araçlar yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Sağanakla birlikte köprülerdeki yoğunlukta araçlar ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Okullar açıldı, İBB sınıfta kaldı



ZİNCİRLİKUYU'DA OTOBÜS BULUNAMADI



Zincirlikuyu'da duraklarda bekleyen vatandaşlar, otobüs bulamadı. Yaşanan bu ihmalkarlığa isyan edilirken, duraklarda yoğun kalabalıklar oluştu.





ZEYTİNBURNU'NDAN BAHÇELİEVLER'E KADAR UZANAN METROBÜS KUYRUĞU



Öte yandan okullarına ve işlerine gitmek isteyen İstanbullu, yeni haftanın sabahına metrobüs kuyruğuyla uyandı.



Bakımı yapılmayan metrobüslerin Zeytinburnu'ndan Bahçelievler'e kadar kuyruk oluşturduğu görüntülendi.



Vatandaşlar gördükleri manzara karşısında İBB'nin ulaşımdaki yüz yüze eğitim hazırlığının sınıfta kaldığını söyledi.