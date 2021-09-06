Orman Genel Müdürlüğü duyurdu! Bugün çıkan orman yangınlarının tamamı kontrol altına alındı

Yapılan paylaşıma göre İzmir Torbalı, Hatay Ballıöz ve Habibinaccar, Manisa Gölmarmara ve Kırkağaç, Edirne Keşan'da meydana gelen orman yangınları kontrol altına alınırken, Bitlis Mutki'de yangınların tamamen söndürüldüğü belirtildi.