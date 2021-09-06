Personel açığı, meslek lisesi mezunlarından tamamlanacak

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Anonim Şirkete dönüştürülmesiyle ilgili olarak MKE A.Ş. Genel Müdürü Yasin Akdere ile bir görüşme yapan Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, bu süreçte MKE A.Ş.'den gidecek olanların oluşturacağı personel açığının Kırıkkale'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin mezunlarından tamamlanacağını belirtti.

VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TAVİZSİZ YERİNE GETİRDİK



MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile MKE A.Ş. konusunda istişarelerde bulunan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Son günlerde kamuoyunda maalesef gerçekle alakası olmayan bazı söylentiler dolaşmaktadır. MKE A.Ş., kuruluş yasası Makine ve Kimya Kurumunun ülkemizde ve dünyada hak ettiği yere ulaşmasıyla çalışanlarının daha iyi şartlarda çalışması için çıkarılmış bir yasadır. Ben bu yasanın imza sahibi olarak gerçekleri sizlere birinci ağızdan açıklamak istiyorum. Bu kanun çıkarken biz sizlere bazı sözler verdik. Bu sözlerimizi tavizsiz yerine getirdik." dedi.

KIRIKKALELİ KAZANACAK



Bu sözlerin, MKE A.Ş.'nin kamu şirketi olarak kalacağı, MKE A.Ş.'nin asla özelleştirilmeyeceği, MKE A.Ş.'de çalışanların daimi kamu işçisi olarak çalışmaya devam edecekleri, bundan sonra işe girenlerin de bu şekilde olacakları, MKE A.Ş.'de çalışanların ücretlerinde Kamu Toplu Sözleşmeleri dışında ücret iyileştirilmesi yapılacağı ve MKE A.Ş.'nin küçülmeyeceği, aksine büyümeye devam edeceği şeklinde olduğunu ifade eden MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Biz bütün bu sözlerimizi yerine getirdik ve yerine getirmeye devam edeceğiz. Her halükarda Kırıkkaleli kazanacak" diye konuştu.

ÇALIŞANLARIN HAKLARI DA, MKE AŞ. DE YASAL GÜVENCE ALTINA ALINDI



"MKE A.Ş.'de çalışanların ve Makine ve Kimya'nın güvencesi biziz" diyen MHP'li Öztürk, bu sözlerini de şu maddelerle yasal güvence altına aldıklarını açıkladı: "MKE A.Ş. bir kamu şirketidir. Bunun kamu şirketi olarak devam etmesini yasada kesin güvence altına alınmıştır. 7330 sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun ile yapılandırılan MKE A.Ş.'de, sermayesinin tamamı ve yönetimi Devlete ait olan bir Kamu Şirketi olarak yasada yer almıştır. Sermayesi Hazine'nin ve yönetimi Milli Savunma Bakanlığınındır. MKE A.Ş.'nin kamu şirketi olması iki bakanlığımızın güvencesi altına alınmıştır." dedi.

MKE A.Ş. ASLA ÖZELLEŞTİRİLMEYECEKTİR



Yaptığı açıklamada Öztürk; "MKE A.Ş. asla özelleştirilmeyecektir. Verdiğimiz önerge ve yasa teklifiyle özelleştirilme kapsamından çıkardık. Kanun'un 8 maddesi 5 fıkrası 'Şirket, şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları satış, kiralama, işletme hakkının devri ve/veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemez,' hükmüyle de 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamından çıkarıldı. Bu düzenlemeyle yıllardır söylenen özelleştirme söylentileri sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

DAİMİ İŞÇİLİK HAKLARI GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR



İşçilik hakları hakkında da görüş belirten MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk; "7330 sayılı kanunla, işçi arkadaşlarımızın Daimi Kamu İşçilik hakları, mevcut iş sözleşmeleriyle birlikte MKE A.Ş.'de güvence altına alınmıştır. MKE A.Ş.'nin de Kamu Şirketi olması hasebiyle, şirkette çalışan işçi arkadaşlarımızın mali, sosyal ve özlük hakları, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü ile belirlenmiş olup onların Daimi Kamu İşçisi statüsü ile hak ve menfaatlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır, asla olmayacaktır. İşçi arkadaşlarımız bundan sonra da kamu işçisi olarak toplu sözleşmelerini yapacaklar ve devlet ikramiyesi almaya devam edeceklerdir." dedi.

MALİ İYİLEŞTİRMELER DEVAM EDECEKTİR



"Yine söz verdiğimiz gibi Kamu Toplu iş sözleşmeleri imzalanmasının hemen akabinde MKE Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, işçilerimizin ücretlerinin ve sosyal haklarının iyileştirilmesi amacıyla Kamu Toplu İş Sözleşmesinde yapılan yüzde 12 + yüzde 5'lik artışlara ek olarak 15 Eylül 2021'den itibaren geçerli olmak üzere saatlik ücretlere 1 lira 70 Kuruş ilave ücret artışı yapmıştır. Bu yapılan iyileştirmeyle yılbaşından bu yana MKE A.Ş.'de çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinde toplamda yüzde 25,09'luk artış meydana gelmiştir. İşçi ve memur ayırımı yapılmaksızın çalışanlarımızın gündelik harcırahları konaklama hariç 47 TL'den 115 TL'ye yükseltilmiştir. Bu iyileştirilmeler yine söz verdiğimiz gibi devam edecektir. Biz de takipçisi olacağız."

MKE A.Ş. KIRIKKALE İÇİN YENİ BİR ATILIM OLACAK



MKE AŞ.'nin küçülmeyeceğini belirten Öztürk; "Yine yatırım yapmaya ve işçi almaya devam edecektir. Özellikle son zamanlarda değişik sebeplerle Makine ve Kimya'dan ayrılanların yerleri öncelikle doldurulacaktır. Girişimlerimiz sonucunda, ayrılanların yerine alınacak olan elemanlar, özellikle Kırıkkale'den tercih edilecek olup, Meslek Lisesi ve Teknik Lise mezunları iş imkânına kavuşacaktır."

ÇALIŞAN İŞÇİLER ENDİŞE ETMESİNLER



"MKE A.Ş.'de çalışan işçinin kamu haklarının kefili biziz" diyen MHP MDK Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı: Kamuoyuna şunu özellikle ifade etmek isterim ki, muhalefet ve bir takım sol unsurlar yalan ve yanlış iftiralarla işçi arkadaşlarımızı provoke ederek Kırıkkale'den göndermeye çalışmaktadırlar. Bunlara asla itibar etmeyiniz. MKE de bizim Kırıkkale de bizimdir. Biz MKE'de çalışan herkesin daimi kamu işçisi olarak çalışmasına kefiliz."

TÜM İŞÇİLERİMİZİN MKE'DE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİNİN İSTİYORUZ



"Yeni işe alınacak arkadaşlar da sendikalı, Kamu Toplu sözleşmesine sahip daimi kamu işçisi olacaklardır. Değişik sebeplerle gitmek için dilekçe veren arkadaşlarımız şunu bilsinler ki, MSB işçi açığı olan yerlere teklif sunmaktadır. Bu tekliflerin içinde Ankara ve Kırıkkale, maalesef dolu olduğu için yoktur. Bizim tavsiyemiz tüm işçilerimizin MKE'de çalışmaya devam etmesi, ailelerini ve kendilerini düşünmeleridir."

MUHALEFET UTANACAK



Açıklamasında MKE çalışanlarına seslenen Öztürk; "İşçi arkadaşlarımız söylentilere kulak asmasınlar. Yol yakınken dilekçelerini geri çekerek kurumlarında daimi kamu işçisi olarak iyileştirilmiş ücretlerle çalışmaya devam etsinler. Biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Çalışanlarımıza yalan ve yanlış bilgiler aktaran, kafalarını karıştıran muhalefet bu söylediklerinden kesinlikle utanacaktır. Biz her zaman Kırıkkale'nin MKE'nin ve çalışanların haklarını savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Verdiğimiz her sözün de sonuna kadar arkasındayız." dedi.