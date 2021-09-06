Sınırda teyakkuz! Önlemler en üst düzeye çıkarıldı: Geçilmez kılmak için...

VAN GÖLÜ'NDE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Bilmez, hem karada hem havada hem de gölde güvenlik önlemlerini en düzeye çıkardıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"750 polis özel harekat, 35 tim ve 50 zırhlı araçla sınır hattında görev yapıyor. Hem duvar çalışmasını yapan yüklenici firmaların güvenliğini sağlıyor hem de askeri birliklere destek olarak sınır geçişlerini engelliyor. Jandarmaya destek olarak da üç takviyeli komando bölüğü ve bir komando taburu da ilimize takviye olarak geldi. Karada güvenlik önlemleri artınca kaçakçılar teknelerle Van Gölü'nü kullanmaya başladılar. Bu kapsamda da İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla Sahil Güvenlik Bot Komutanlığının kurulması sağlandı. Ekipler Van Gölü'nde de görev yapmaya başladı. Gölün tamamından Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumlu."