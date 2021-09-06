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Giriş Tarihi: 6.9.2021 09:15

Son dakika: Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Kovid, Afganistan ve yüz yüze eğitim masada

Son dakika: Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Kovid, Afganistan ve yüz yüze eğitim masada

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün önemli gündem başlıklarının görüşüleceği Cumhurbaşkanlığı kabinesini topluyor. Masada kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere önemli başlıkla olacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yüz yüze eğitim, koronavirüste aşılama ve son rakamlar ile Afganistan çerçevesinde göç tehdidi gibi konular ele alınacak.

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor. Yeni kabine toplantısının planlandığı gibi bugün toplanacağı öğrenilirken zirve sonrasında Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak bakanlar kurulu toplantısında Salgınla mücadele, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak.

İşte kabinenin gündeminden öne çıkanlar:

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kabine toplnatısında yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de değerlendirilecek.

SAĞLIK BAKANI DA SUNUM YAPACAK

Diğer yandan koroanvirüsle mücadelede güncel vaka ve vefat sayıları, bu sayıların içindeki aşı durumuna ilişkin istatistikler, aşılama ve test sürecine dair veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kabinede paylaşılacak.

AFGANİSTAN'DA SON DURUM VE GÖÇ TEHDİDİ

Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de Afganistan'daki gelişmeler ve olası göçmen tehdidi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır bölgelerinde illerde alınan tedbirleri anlatacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını Kabine'de paylaşacak.

Ayrıca ekonomideki gelişmeler ve tedbirler de masada olması beklenen diğer bir gündem maddesi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Kovid, Afganistan ve yüz yüze eğitim masada
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