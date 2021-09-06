Son dakika: Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitim mesajı: Kararlıyız...

"SALGINA RAĞMEN EĞİTİMİ KESİNTİSİZ SÜRDÜREBİLEN BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hangi alanda olursa olsun başarı tesadüften öte disiplin, azim ve fedakarlıkla dolu bir mücadelenin meyvesidir.

İlk defa bu eğitim sezonunda okulla tanışma heyecanı yaşayan yavrularımıza başarılar diliyor, gözlerinden öpüyorum.

Değerli arkadaşlar, önceki yıl başlayan tüm dünyayı derinden sarsan kovid salgını eğitimi de olumsuz etkiledi. Salgını kontrol altına almak için hemen her ülke sokağa çıkma yasağı dahil çok sert tedbirlere başvurdu.

Biz de virüsün öldürücülüğü nedeniyle tedbirlere başvurduk. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kimi zaman okullarımızı açarak ama daha çokk uzaktan eğitim ile bu dönemi geride bıraktık.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim mesajı: Kararlıyız...

Ülke çapında salgına rağmen eğitimi sürdürebilen birkaç ülkeden biri olduk. 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık. EBA televizyon ve internet platformları ile uzaktan eğitimi başarı ile yürüttük.

Hazırlık sürecinde bilim insanlarımızın yanı sıra eğitimin tüm paydaşlarının fikirlerine başvurduk. Sağlık Bakanlığı'mız okullarımızda alınması gereken önlemleri belirledi. Velilerimizin okullara çocuklarını güvenle gönderebileceği bir ortamı sağladık.

Vatandaşlarına yaygın aşı imkanı sağlayan ülkelerin başında geliyoruz. Gönüllülük esasıyla yapılan aşı çalışmaları 100 milyon sınırına doğru gidiyor. Halen bir çok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlar yaşadığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına ciddi bir başarıdır. İsteyen her vatandaşımız ücretsiz, hızlı ve sıkıntısın şekilde aşıya ulaşabilmektedir