Son dakika haberi... Kabine Toplantısı başladı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor

Son dakika haberleri... Tüm Türkiye bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'ndan çıkacak sonuçlara odaklandı. Kabine saat 16:20 sıralarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir araya geldi.
AŞI OLMAYANLARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU
Türkiye'de 6 Eylül itibarıyla koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme geçildi. Bu kapsamda toplu ulaşımda ve vatandaşların toplu şekilde bulunabileceği alanlarda aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu getirildi. Kabine Toplantısı'nda PCR testiyle ilgili yeni bir karar daha alınıp alınmayacağı da merak konusu oldu.
YÜZ YÜZE EĞİTİM
Bugün 1.5 yıl sonra ilk ders zili çalarken, yüz yüze eğitim tekrar başladı. Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem maddelerinden biri de yüz yüze eğitimdeki gelişmeler olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kabine Toplantısı'nda yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaştı. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de yine Kabine'nin ele alacağı konular içinde yer aldı.
AFGANİSTAN'DAKİ SON DURUM VE GÖÇ TEHDİDİ ELE ALINDI
Kabine'nin bir diğer önemli konusu ise Afganistan'daki son durum... Ülkedeki yaşanan gelişmeler değerlendirilecek ve karşı karşıya kalınan yeni göç tehdidine karşı alınabilecek önlemler Kabine'nin gündem maddelerinden biri oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK
Kabine Toplantısı'nın sona ermesinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.