Son dakika haberi... Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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Son dakika haberi... Cumhurbaşknalığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Olimpiyatlarda Türkiye toplamda 23 madalya kazanarak tarihin en büyük başarısını elde etmiştir. Bu daha büyük zaferlerin yolunu açmıştır.

"ÇOK SAYIDA ÜLKE YÖNETİCİSİ İLE TELEFON GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Son dönemde çok sayıda ülke yöneticisi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünü de yine 26 Ağustos'ta gerçekleştirdik. Milletlerin sembolleri ile yaşadığı gerçeği ile de Ahlat'taki külliyemizin açılışını yaptık.

"ÜLKEMİZİ SAVUNMA SANAYİİNDE EN ÜST LİGE ÇIKARTMAKTA KARARLIYIZ"

Ülkemizi savunma sanayiinde en üst lige çıkartmakta kararlıyız. Ay yıldız projesinin temelini attık. Ay-Yıldız projesiyle ordumuzu tek çatı altında yönetebileceğimiz dünyanın en modern savunma merkezlerinden birine sahip olacağız. İnşallah bu projeyi 19 Mayıs 2023 tarihinde ordumuzun ve milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz.

"YARGITAY 10 BLOKTAN OLUŞAN YENİ BİNASINDA YER ALACAK"

Adli yılımızı da Yargıtay'ın yeni binasında açtık. Daha önce Yargıtay 6 ayrı binada yer alıyordu. Şimdi ise 10 bloktan oluşan yeni binasında yer alacak.

"İYİDERE-İKİZDERE YOLU İLE HURMALI TÜNELLERİ'Nİ HİZMETE AÇTIK"

Rize ziyaretinde sel felaketinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak dışında yeni projelerin temel atma törenlerine iştirak ettik. İlk olarak Rize-Mardin hattındaki İyidire-İkizdere yolu ile Hurmalı Tünelleri'ni hizmete açtık.

Rabbim bu ülkenin ve milletin geceleği için çalışan herkesten razı olsun. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaşarak tüm bu gayretleri taçlandıracak, ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkartacağız.

Salgınla mücadelenin sürdüğü bir dönemde üst üste yaşanan afetlerin acısını hissettik. Yangınların söndürülmesi sonrası zararların telafisi başladı. Amacımız bir yıla kadar yeniden inşa edilecek yapıları bitirip hak sahiplerine teslim etmektir

Bir süre önce Rize ve Artvin'de de sel felaketleri yaşanmıştı. Özellikle Kastamonu ve Sinop'ta eşi benzeri görülmemiş bir manzarıyı yaşadık. Mesela Bozkurt'ta bir yılda yağan yağış 2 günde düştü. Felaket bölgelerine adeta çıkarma yaptık.

AŞI OLMAYANLARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

Türkiye'de 6 Eylül itibarıyla koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme geçildi. Bu kapsamda toplu ulaşımda ve vatandaşların toplu şekilde bulunabileceği alanlarda aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu getirildi. Kabine Toplantısı'nda PCR testiyle ilgili yeni bir karar daha alınıp alınmayacağı da merak konusu oldu.