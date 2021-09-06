Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 6.9.2021 10:13

Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

DHA
Son dakika: MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika bilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ara, Bul, Yok Et' parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz! TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA