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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Tanju Özcan'ın çirkin sözleri ile ilgili yeni gelişme! CHP merakla beklenen kararını açıkladı...
Giriş Tarihi: 6.9.2021 15:50 Son Güncelleme: 6.9.2021 16:13

Son dakika: Tanju Özcan'ın çirkin sözleri ile ilgili yeni gelişme! CHP merakla beklenen kararını açıkladı...

AA
Son dakika: Tanju Özcan’ın çirkin sözleri ile ilgili yeni gelişme! CHP merakla beklenen kararını açıkladı...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla ilgili anısını gülerek çirkin bir şekilde anlatınca tepkilerin odağı olmuştu. CHP, Tanju Özcan ile ilgili merak edilen kararını açıkladı. Özcan, disipline sevk edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlattı.

Özcan, "Bir açılış yapıyoruz, Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. 'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var" dedi.

Özcan'ın bu sözleri, özellikle sosyal medyada yoğun tepki çekti. Twitter gündeminde, 'İğrençsinTanjuÖzcan' etiketiyle binlerce tweet atılıp, birinci sırada yer aldı.

CHP DİSİPLİNE SEVK ETTİ

Tanju Özcan'ın tepki çeken sözleri sonrası partisi CHP'nin tutumu merakla bekleniyordu.

CHP, Tanju Özcan ile ilgili kararını açıkladı. Buna göre, Özcan, uyarılması şartı ile Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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Son dakika: Tanju Özcan'ın çirkin sözleri ile ilgili yeni gelişme! CHP merakla beklenen kararını açıkladı...
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