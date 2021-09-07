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Giriş Tarihi: 7.9.2021 14:48

81 ilde kritik yüz yüze eğitim toplantısı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlık etti...

AA
81 ilde kritik yüz yüze eğitim toplantısı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlık etti...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü ile bir araya geldi. Toplantıda, uyum haftasının ve ilk günün değerlendirmesi yapıldı, okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açık tutulması için uygulanacak tedbirler değerlendirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü ile toplantı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda uyum haftasının ve ilk günün değerlendirmesi yapıldı, okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açık tutulması için uygulanacak tedbirler ele alındı.

Toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy, ilgili birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.

Uyum eğitimleri ve okulun ilk gününe dair tüm illerden bilgi alan Bakan Özer, Sağlık Bakanlığı ile hazırlanan "Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"nde belirtilen önlemlerin takipçisi olduklarını ifade etti.

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81 ilde kritik yüz yüze eğitim toplantısı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlık etti...
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