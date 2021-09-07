‘9 ayda 40 binden fazla Afgan yakalandı’

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı
, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Çataklı, İçişleri Bakanlığı
koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Ağustos ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere 12 bin 3 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve işbirlikçilerine yönelik 996 operasyon yapıldığını kaydetti. Çataklı, "Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde turuncu kategoride 3 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 7 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 36'sı ölü, 38'i sağ, 24'ü teslim şeklindedir" dedi. Çataklı, 2021 yılı içerisinde Türkiye
'de 40 binden fazla Afganistan
uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.