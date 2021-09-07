Akkuyu nükleer santrali için ögrenciler Rusya’ya gidiyor

Mersin'in Anamur ilçesine 70 kilometre mesafede bulunan Akkuyu Nükleer santrali için personel yetiştirme eğitim programına katılarak Lisans eğitimlerini Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde tamamlayarak mezun olan ve gerçekleştirilen sınav sonuçlarına göre seçilen 24 öğrenci, St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi'nde (SPbPU) "Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği" ve "Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği" uzmanlık alanlarında yüksek lisans eğitimi almak üzere Rusya'ya gönderilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Nükleer Altyapı Geliştirme Dairesi Başkanı Salih Sarı, programa katılacak SPbPU yüksek lisans öğrencilerinin de katıldığı toplantıda şunları söyledi: "Akkuyu NGS, birçok açıdan Türkiye için stratejik öneme sahip bir projedir. Nükleer enerji, diğer baz yük santralleri gibi enerji arz güvenliğinin artırılmasına önemli katkıda bulunur. Ayrıca, NGS sayesinde doğal gaz ithalatına olan bağımlılığımızı büyük ölçüde azaltabileceğiz. Ayrıca NGS'ler, atmosfere sera gazı salımı yapmayan az sayıdaki elektrik üretim seçeneklerinden biridir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temel görevi NGS'yi en az 60 yıl boyunca güvenilir ve emniyetli bir şekilde işletilmesini sağlayacak olan geleceğin işletme personeline, yani sizlere devretmektir. Bu açıdan Rusya'daki eğitim süreci, gerekli bilgi ve becerinin yanı sıra güçlü bir nükleer güvenlik kültürünün de edinilmesi açısından proje için son derece önemlidir." Dedi.