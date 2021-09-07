Ankara emniyetinde yeni görevlendirmeler

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü içerisindeki il içi atamalar yapıldı. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla oluşturulan yeni kadro Ankara Valiliği'nin onayı sonrasında açıklandı. Listeye göre, 53 Emniyet Müdürü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ve Müdür Yardımcısı olarak atandı. Atamalara göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan Reyhan Pusat, Altındağ İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Hakan Kılıçoğlu, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü olarak görev yapan Demir Derelioğlu ve Tanık Koruma Şube Müdürü olarak görev yapan Mehmet Anıl Acar bundan sonra Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

İL MÜDÜR YARDIMCILIĞINA İKİ KADIN EMNİYET MÜDÜRÜ

Ayrıca, İl Emniyet Müdür Yardımcılıklarına 2 kadın emniyet müdürünün de atanması dikkat çekti. Atamalarda, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü olarak görev yapan Gülbahar Karaca Korkmaz ve Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü olarak görev yapan Nevin Pulat, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.