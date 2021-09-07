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Giriş Tarihi: 7.9.2021 20:12

Bakan Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü! İşte ele alınan konular

AA
Bakan Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü! İşte ele alınan konular

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda Krallığı Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede, sınır güvenliği, göç ve terörle mücadele konuları ele alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Grapperhaus'un Bakanlık makamında baş başa gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) heyetler arası görüşmeye geçildi.

Bakan Soylu, Grapperhaus ve beraberindekilere GAMER'i gezdirdi ve merkez hakkında bilgi verdi.

ELE ALINAN KONULAR

Ziyarette sınır güvenliği, göç ve terörle mücadele konuları ele alındı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadeleden Sorumlu Ulusal Koordinatörü Pieter-Jaap Aalbersberg de görüşmede hazır bulundu.

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Bakan Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü! İşte ele alınan konular
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