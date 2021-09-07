Başkan Erdoğan, GE Yenilenebilir Enerji Dünya Başkanı Pecresse’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, GE Yenilenebilir Enerji Dünya Başkanı Jerome Pecresse'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de hazır bulundu.

ELE ALINAN KONULAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkiye'de başta enerji olmak üzere pek çok alanda önemli faaliyetler yürüten GE Yenilenebilir Enerji'nin Türkiye'nin "enerji depolama, hibrit ve yenilenebilir enerji teknolojileri" alanlarına katkıları ele alındı.