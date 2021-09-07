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Giriş Tarihi: 7.9.2021 22:16 Son Güncelleme: 7.9.2021 23:03

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan alçak paylaşım! Tepkilerin ardından videoyu apar topar sildi

CHP’li Aykut Erdoğdu’dan alçak paylaşım! Tepkilerin ardından videoyu apar topar sildi

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabı Twitter'dan skandal bir paylaşımda bulundu. Erdoğdu'nun yaptığı paylaşımda, köpeğin sahibinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında haddini aşan ifadeler kullandığı görüldü. CHP'li Erdoğdu, gelen tepkiler üzerine videoyu apar topar silmek zorunda kaldı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, skandallarına yenisini ekledi. Daha önce İzmir'in Çeşme ilçesindeki villasında kaçak eklentiler yaptığı ortaya çıkan ve bu kaçak bölümleri balyozla yıkarak yaptığı şov ile gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir skandala imza attı.

BAŞKAN ERDOĞAN HAKKINDA SKANDAL İFADELER

CHP'li Erdoğdu, Twitter hesabından bir köpek videosu paylaştı. Videoda köpeğin sahibinin "Tayyip Erdoğan'ın yediğinden daha az yiyorsun ama daha itaatkarsın. Gıcık oluyorum adama ölsün istiyorum" dediği görülüyor. Erdoğdu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan söz konusu skandal videosu sosyal medyada büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine CHP'li isim, videoyu apar topar silmek zorunda kaldı.

Aykut Erdoğdu, ardından köpeğin başka bir videosunu "Benden akıllı... Sansürlü..." notu ile paylaştı

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CHP'li Aykut Erdoğdu'dan alçak paylaşım! Tepkilerin ardından videoyu apar topar sildi
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