CHP’li Aykut Erdoğdu’dan skandal paylaşım: Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Tepkilerin ardından videoyu apar topar sildi

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, skandallarına yenisini ekledi. Daha önce İzmir'in Çeşme ilçesindeki villasında kaçak eklentiler yaptığı ortaya çıkan ve bu kaçak bölümleri balyozla yıkarak yaptığı şov ile gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir skandala imza attı.