FETÖ’den cezası bulunuyordu! O ihraç polis yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü,Terörle Mücadele şube ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalarda "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, ihraç polis memuru Cemal U isimli kişi saklandığı örgüt evinde yakalandı. İhraç polis memuru Cemal U, Beşikdüzü T tipi kapalı cezaevine teslim edildi. Trabzon Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada ,"Silahlı terör örgütleri başta olmak üzere, organize gruplar ve tüm şer odaklarıyla, hukuk çerçevesindeki mücadelemiz, siz saygıdeğer halkımızdan aldığımız destekle devam edecektir" ifadelerine yer verildi.