Göçmenleri sınır illere götüren 7 kişi yakalandı

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar ilçelerimizde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalarda; Farklı ülkelerden yasadışı yollarla ülkemize getirilen yabancı şahısları, yasadışı yollardan yurtdışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren 7 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu | Video

Operasyonlarda tespit edilen 46 düzensiz göçmen sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiş, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanılan 4 minibüs ve 1 adet otobüs ele geçirilmiştir. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 5'i serbest bırakılmış, 2'si tutuklanmıştır."