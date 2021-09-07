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Giriş Tarihi: 7.9.2021 14:46 Son Güncelleme: 7.9.2021 15:00

Göçmenleri sınır illere götüren 7 kişi yakalandı

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Göçmenleri sınır illere götüren 7 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği yapılan çalışmalarda göçmenleri sınır illerine sevkeden 7 kişinin yakalandığını, şahıslardan 5'inin adli makamlarca serbest bırakıldığını 2 kişinin ise tutuklandığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar ilçelerimizde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalarda; Farklı ülkelerden yasadışı yollarla ülkemize getirilen yabancı şahısları, yasadışı yollardan yurtdışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren 7 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu | Video

Operasyonlarda tespit edilen 46 düzensiz göçmen sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiş, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanılan 4 minibüs ve 1 adet otobüs ele geçirilmiştir. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 5'i serbest bırakılmış, 2'si tutuklanmıştır."

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Göçmenleri sınır illere götüren 7 kişi yakalandı
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