Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri HSK’dan hakim ve savcılar için önemli karar
Giriş Tarihi: 7.9.2021 11:33 Son Güncelleme: 7.9.2021 11:45

HSK’dan hakim ve savcılar için önemli karar

İLKER TURAK İLKER TURAK
HSK’dan hakim ve savcılar için önemli karar

Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ilke kararına göre, hakim ve savcıların çalışmaları değerlendirilirken yargıdaki hedef sürelere uyum da dikkate alınacak.

Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre; hakim ve savcıların 2 yılda bir tabi tutulacakları derece yükselmesi incelemesine ilişkin usul ve esasları belirleyen maddeler arasına, hedef süre uygulaması da eklendi. Kararla birlikte, hakim ve savcıların derece yükselmesinde hedef sürelere uyum, yargılamanın sürüncemede bırakılması, bilirkişi görevlendirme sürecinde ilgili mevzuatta aranan şartlara gösterdikleri hassasiyet, verdikleri kararların isabet oranları, yeterli hukuki gerekçeyi ihtiva edip etmediği gibi konularda kanun yolu mercileri ile müfettişler tarafından yapılan tespitler dikkate alınacak. Yayımlanan ilke kararlarında, emsallerine göre daha fazla dosya bitiren hakim ve savcıların yükseltilmesine ilişkin bazı kıstaslarda da değişikliğe gidildi

ARKADAŞINA GÖNDER
HSK’dan hakim ve savcılar için önemli karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA