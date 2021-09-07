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Giriş Tarihi: 7.9.2021 16:36 Son Güncelleme: 7.9.2021 16:47

İBB suya yüzde 40 zam için olağanüstü toplandı!

DHA
İBB suya yüzde 40 zam için olağanüstü toplandı!

CHP’li İBB yönetimi suya yüzde 40 zam yapmak istediğini açıklamıştı. Zam kararı için olağanüstü toplantı kararı alınırken, toplantı 16.30'da başladı. AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "CHP’li İBB yönetiminin İstanbul’da suya %40 zam yapma talebiyle olağanüstü çağırdığı İBB Meclisi toplantımıza başlıyoruz." dedi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlanacak. Kurulda görüşmeler saat 16.30'da başladı.

"CHP'Lİ İBB'NİN SUYA YÜZDE 40 ZAM TEKLİFİ İLE ÇAĞIRDIĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI BAŞLIYOR"

AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu toplantı öncesi yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'da suya %40 zam yapma talebiyle olağanüstü çağırdığı İBB Meclisi toplantımıza başlıyoruz.

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İBB suya yüzde 40 zam için olağanüstü toplandı!
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