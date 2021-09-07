İBB suya yüzde 40 zam için olağanüstü toplandı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlanacak. Kurulda görüşmeler saat 16.30'da başladı.

"CHP'Lİ İBB'NİN SUYA YÜZDE 40 ZAM TEKLİFİ İLE ÇAĞIRDIĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI BAŞLIYOR"

AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu toplantı öncesi yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'da suya %40 zam yapma talebiyle olağanüstü çağırdığı İBB Meclisi toplantımıza başlıyoruz.