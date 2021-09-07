İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında; sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Örgüt üyelerinin sıkça başvurduğu ankesörlü telefon hatları üzerinden iletişime geçen yeni şüpheliler tespit etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütünün sözde mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren, Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve FETÖ/PDY terör örgütünün tepe yöneticisi konumundaki kişiler ile irtibatlı olan şahıslarla operasyonel hat kullanmak suretiyle iletişime geçtikleri, büfe ve ya sabit hattan örgütsel iletişim modeline uygun olarak arandıkları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığında görevli 1 Üsteğmen, 1Uzman Çavuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 1Uzman Çavuş, Trakya Üniversitesinde görevli 1 Araştırma Görevlisi, Bursa Barosuna bağlı 1avukat, 1 öğretmen, 9 sivil şahısın yer aldığı 15 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. İstanbul Merkezli 8 Farklı ilde yapılan operasyon sürüyor.